Военная прокуратура о гибели азербайджанских военнослужащих в аварии в Лачине

На основании поступившей информации об аварии автомобиля с военнослужащими в Лачине, сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тел погибших, взяты объяснительные и выполнены другие действия.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Военная прокуратура.

"В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

Отметим, что 4 января в Лачинском районе в результате аварии военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглы и Ахундов Сахават Фарасат оглы.