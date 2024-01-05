В Агдаше у наркокурьера изъяли большое количество наркотиков и автомат Калашникова

В ходе операции, проведенной сотрудниками Агдашского районного отдела полиции, был задержан мужчина, привлеченный иностранным гражданином к продаже наркотиков. Он обеспечивал доставку в различные регионы республики наркотических средств, а также огнестрельного оружия.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенного мероприятия на основе поступившей оперативной информации в качестве подозреваемого был задержан житель Геранбойского района Сабир Алиев. У него было обнаружено и изъято 6 килограммов 315 граммов марихуаны, около 200 граммов героина, автомат марки "Калашников", 23 патрона.

Расследование продолжается.

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