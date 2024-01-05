Ожидается усиление ветра

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 января ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, ночью и утром усилится до 30-32 м/с.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, начиная с полудня 5 января, в западных районах и до утра 6 января ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег.

С вечера 5-го до второй половиня дня 6-го января ожидается усиление западного ветра до 23-28 м/с, 6-го ночью и утром местами до 30-32 м/с.

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