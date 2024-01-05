Шехид Сахават Ахундов похоронен в Хачмазе

Военнослужащий армии Азербайджана Ахундов Сахават Фарасат оглу, погибший в результате аварии военного автомобиля в Лачинском районе, похоронен в Хачмазе.

Как сообщает в пятницу Trend, шехид Сахават Ахундов был похоронен в селе Саяд Хачмазского района, где он родился.

На похоронах присутствовали представители министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву, Исполнительной власти Хачмазского района, общественности района и жители села.

На могилу шехида, похороненного на сельском кладбище, возложили венки и букеты цветов. Трехцветный флаг Азербайджана, в который был обернут гроб шехида, был вручен его отцу.

Сахават Ахундов отправился на военную службу в октябре 2022 года и в апреле 2024 года должен был ее завершить. Его брат - военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы.

Напомним, что 4 января в Лачинском районе в результате аварии военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу. Погибшим будет присвоен статус шехида.

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