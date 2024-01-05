На территории села Амирарх Агдашского района грузовик марки "Mercedes Atego", управляемый Акпером Сулеймановым, врезался в "КамАЗ".

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате происшествия от полученных травм скончался пассажир "Мерседеса" житель Баку Эльшан Годжаев, 1976 года рождения.

По факту проводится расследование.

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