https://news.day.az/society/1627200.html В Азербайджане грузовик врезался в «КамАЗ», есть погибший
В Азербайджане грузовик врезался в «КамАЗ», есть погибший
На территории села Амирарх Агдашского района грузовик марки "Mercedes Atego", управляемый Акпером Сулеймановым, врезался в "КамАЗ".
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате происшествия от полученных травм скончался пассажир "Мерседеса" житель Баку Эльшан Годжаев, 1976 года рождения.
По факту проводится расследование.
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