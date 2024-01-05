Представлен презентационный ролик Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ

Представлен презентационный ролик второго Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного Национальным Олимпийским комитетом (НОК), сообщает Day.Az.

Фестиваль призван обеспечить всем социальным слоям широкий доступ к ценностям телевизионной и кинематографической культуры путем популяризации различных видов спорта и экстремальных видов спорта, пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей, подростков и молодежи в спортивные секции, пропаганды принципов олимпийского движения, культурного просвещения и создания возможностей для полноценного обмена опытом между авторами, производства и организации показа фильмов и программ, связанных со спортом.

Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте http://millitvfest.az/, https://www.facebook.com/millitvfest.az/ и в социальных сетях.

Партнер фестиваля - ОО "Клуб дзюдо 2012".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World, Idman.Biz, а также телеканалы AZTV, AZTV İdman, CBC SPORT, ARB, SPACE, МИР, издания - Olympic.az, Olympnews.az National.az, OlimpiyaDünyası, Sportsman.

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