В Шахдаге и Сарыбаше выпал снег

По информации Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на 17:00 5 января, в Шахбузе, Нахчыване, Гедабее, Гяндже, Шамкире, Джейранчёле, Товузе, Шеки, Загатале, Огузе, Балакене периодически шел дождь, в Шахдаге, Сарыбаше (Гах) выпал снег.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 12-15 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 7-12 градусов тепла, в низменных районах - 12-15 градусов тепла, а в горных районах - до 5 градусов тепла.

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