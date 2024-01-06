Какие могут быть последствия от обучения детей до пяти лет иностранному языку?

Многие родители хотят, чтобы их дети начали обучаться иностранному языку с ранних лет.

Однако, как сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, специалисты считают, что не стоит учить детей иностранному языку до достижения ими пятилетнего возраста.

Психолог Гульнар Оруджева отмечает, что у малышей, изучающих в ранние года два языка одновременно, в будущем могут возникнуть проблемы с общением.

По мнению экспертов, с определенного возраста дружба и социальные взаимоотношения становятся более приоритетными в процессе освоения иностранного языка.

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