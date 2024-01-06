https://news.day.az/society/1627271.html Какие могут быть последствия от обучения детей до пяти лет иностранному языку? - ВИДЕО
Какие могут быть последствия от обучения детей до пяти лет иностранному языку? - ВИДЕО
Многие родители хотят, чтобы их дети начали обучаться иностранному языку с ранних лет.
Однако, как сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, специалисты считают, что не стоит учить детей иностранному языку до достижения ими пятилетнего возраста.
Психолог Гульнар Оруджева отмечает, что у малышей, изучающих в ранние года два языка одновременно, в будущем могут возникнуть проблемы с общением.
По мнению экспертов, с определенного возраста дружба и социальные взаимоотношения становятся более приоритетными в процессе освоения иностранного языка.
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