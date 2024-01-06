https://news.day.az/society/1627299.html Как долго сохранится ветреная погода?
Как долго сохранится ветреная погода?
Неустойчивая, дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории Азербайджана, продержится до второй половины дня 6 января.
Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 7-8 января погода будет в основном без осадков.
Также было отмечено, что по состоянию на 9:00 6 января, начиная с 5 числа, на территории Азербайджана изменились погодные условия, местами шел дождь, в горных районах выпал снег.
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