Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения, возвращающимся из регионов после праздничных дней.

Как сообщили Day.Az в управлении, поток автомобилей вызвал существенный рост плотности движения на автодорогах.

Дорожная полиция просит участников движения соблюдать правила безопасности, избегать управления транспортным средством, будучи усталым или в состоянии алкогольного опьянения.

"Призываем водителей обращать внимание на техническое состояние транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия, строго соблюдать правила обгона и маневрирования на дороге, а также скоростной режим.

Доводим до сведения, что водители и пассажиры дальнего следования могут воспользоваться условиями, созданными на стационарных полицейских постах для кратковременного отдыха", - говорится в сообщении ведомства.

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