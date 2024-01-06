Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 7 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер к вечеру усилится местами на полуострове.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление упадет с 768 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами будет туман. Западный ветер будет временами усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!