https://news.day.az/society/1627346.html На территории поселка Зых города Баку обнаружен автомат
На территории поселка Зых города Баку обнаружен автомат
Сотрудники полиции МВД Азербайджана продолжают профилактические мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МВД, 5 января в столице и в отдельных регионах республики сотрудники полиции изъяли пять винтовок разных марок.
Сотрудниками 33-го отделения Сураханского районного Управления полиции на территории поселка Зых обнаружено автоматическое оружие АКМ со стертыми номерами, 30 патронов и один коробчатый магазин.
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