По подозрению в совершении преступления задержаны десятки лиц

Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана обеспечено раскрытие 32 преступлений, зарегистрированных на территории страны 5 января, и пяти преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в МВД Азербайджана.

Согласно информации, задержано 9 человек, находившихся в розыске, в том числе пять человек, разыскиваемых в качестве должников.

Помимо этого, выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками, и 18 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 22 человека.

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