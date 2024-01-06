https://news.day.az/society/1627368.html По подозрению в совершении преступления задержаны десятки лиц
По подозрению в совершении преступления задержаны десятки лиц
Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана обеспечено раскрытие 32 преступлений, зарегистрированных на территории страны 5 января, и пяти преступлений, совершенных в предыдущие периоды.
Об этом в субботу Day.Az сообщили в МВД Азербайджана.
Согласно информации, задержано 9 человек, находившихся в розыске, в том числе пять человек, разыскиваемых в качестве должников.
Помимо этого, выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками, и 18 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступления задержаны 22 человека.
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