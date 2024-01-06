Госслужба предупредила граждан в связи с фейковыми приложениями WhatsApp

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности вновь предупредил граждан об опасности, которую представляют фейковые приложения WhatsApp.

Как передает Day.Az, соответствующее предупреждение распространила пресс-служба агентства.

"Поддельные приложения, такие, как Pink WhatsApp, WhatsApp+, вызывают интерес у людей, поскольку они отличаются от оригинального приложения и предлагают ряд дополнительных функций: сохранение статусов и сообщений, удаленных другой стороной, возможность скрывать прочитанные сообщения и т.д. На самом же деле они создаются с целью похищения данных пользователей, а иногда и для "майнинга" или "прокси" с использованием вычислительной мощности мобильных телефонов, на которых установлены эти приложения.

К сожалению, следует отметить, что использование фейковых приложений WhatsApp продолжает расти, несмотря на предупреждение Центра по борьбе с компьютерными инцидентами от 26 апреля 2021 года. Это также ясно видно из исследования, представленного "Лабораторией Касперского" за октябрь 2023 года. Тот факт, что в представленном исследовании граждане Азербайджана занимают первое место в регионе по количеству загрузок поддельного приложения Whatsapp (45,64%), свидетельствует о серьезной необходимости расширения для граждан мер просвещения по кибергигиене", - отмечается в заявлении.

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