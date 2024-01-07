В Агсу задержаны подозреваемые в обороте наркотиков - ФОТО
В Агсу задержаны подозреваемые в обороте наркотиков.
Об этом Day.Az сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.
В рамках операции, проведенной сотрудниками Агсуинского районного отдела полиции, были задержаны и переданы следствию лица, причастные к сбыту наркотиков на территории района.
Задержанными оказались жители района Натиг Нуриев и Замиг Муслимов. У Н.Нуриева при личном обыске были обнаружены и изъяты героин, метамфетамин и электронные весы. В ходе расследования было установлено, что задержанные привезли наркотические средства и психотропные вещества из столицы для сбыта в Агсу.
В их отношении возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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