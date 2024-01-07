https://news.day.az/society/1627478.html Какой объем наркотиков был изъят из оборота за день?
Какой объем наркотиков был изъят из оборота за день?
В результате операций, проведенных сотрудниками полиции в Азербайджане 6 января, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 56,6 килограмма и 700 таблеток метадона.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.
Меры борьбы в этом направлении продолжаются.
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