Какой объем наркотиков был изъят из оборота за день?

В результате операций, проведенных сотрудниками полиции в Азербайджане 6 января, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 56,6 килограмма и 700 таблеток метадона.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.

Меры борьбы в этом направлении продолжаются.

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