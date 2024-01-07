О погоде на завтра

Обнародован прогноз погоды на 8 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 9-12° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.

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