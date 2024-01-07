В Баку изъята партия наркотиков и оружие

В поселке Ени Гюнешли в Баку обнаружено более двух килограммов наркотиков, два автомата Калашникова и 30 патронов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что сотрудниками 33-го отдела полиции Сумгайытского РУП был задержан житель Сумгайыта Сеймур Сафаров (1983 г.р), занимавшийся незаконным оборотом наркотиков в поселке Ени Гюнешли.

В ходе проверки были обнаружены и изъяты 1 кг 150 г являющегося психотропным веществом метамфетамина и 995 г опия.

С.Сафаров сообщил, что наркотики он получил от гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети, чтобы доставить их по разным адресам.

Также за последние дни разными жителями поселка Ени Гюнешли в 33-й отдел полиции добровольно были сданы два автомата Калашникова и 30 патронов.

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