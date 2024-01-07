https://news.day.az/society/1627580.html Содержание угарного газа в воздухе в Баку превышает норму - ПОДРОБНОСТИ
Содержание угарного газа в воздухе в Баку превышает норму - ПОДРОБНОСТИ
За сутки в городе Баку установлено, что количество угарного газа из загрязняющих газовых смесей в 1,2 раза превышает норму.
Как передает в воскресенье Day.Az, информацию об этом распространило министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Было отмечено, что причиной превышения нормы содержания угарного газа является интенсивный характер движения транспорта, деятельность промышленных предприятий и другие антропогенные воздействия.
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