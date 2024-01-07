В Баку задержан наркоторговец - ФОТО
В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции в Гарадагском районе Баку, у жителя Лянкярана было обнаружено шесть килограммов марихуаны и 700 таблеток метадона.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 11-го отдела полиции Гарадагского РУП на территории поселка Сангачал на основе поступившей оперативной информации, задержан житель города Лянкяран Фахраддин Багирли (1992 г.р.), занимавшийся сбытом и незаконным оборотом наркотиков.
При Ф.Багирли и в управляемом им автомобиле марки KIA было обнаружено и изъято около шести килограммов марихуаны и 700 таблеток психотропного вещества метадон.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по задержанию других участников наркосети, к которой принадлежит Ф.Багирли.
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