https://news.day.az/society/1627639.html Названа прогнозируемая численность населения Баку до 2040 года
Названа прогнозируемая численность населения Баку до 2040 года
Прогнозируется изменение численности населения Баку к 2040 году в пределах 2,88 - 3,17 миллиона человек.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.
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