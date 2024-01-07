Названа прогнозируемая численность населения Баку до 2040 года

Прогнозируется изменение численности населения Баку к 2040 году в пределах 2,88 - 3,17 миллиона человек.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

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