В Хырдалане появится метро

К 2040 году планируется построить линию метро до города Хырдалан.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Напомним, что, согласно Генплану, до 2040 года количество станций метро в столице планируется увеличить с 25 до 46. В том числе к 2027 году на переходной станции "28 Мая - Джафар Джаббарлы" планируется разделить зеленую и красную линии, а также создать новую инфраструктуру.

Общую протяженность линий Бакинского метрополитена планируется увеличить с нынешних 36,7 км до 76,2 км.

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