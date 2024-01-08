Названы нерабочие дни в марте

Стало известно количество нерабочих дней в марте.

Как передает Day.Az, в связи с Международным женским днем 8 Марта, а также 20, 21, 22, 23, 24 марта - по случаю праздника Новруз - будут нерабочими.

В соответствии с Трудовым кодексом и соответствующими постановлениями Кабинета министров при пятидневной рабочей неделе в 2024 году 25 и 26 марта также являются нерабочими днями.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе, включая субботу и воскресенье, в марте 16 дней будут нерабочие.

При шестидневной рабочей неделе, включая воскресенье, в марте 11 дней будут нерабочие.

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