Как смягчить последствия сезонной эпидемии гриппа

Одним из десяти факторов, угрожающих здоровью человека, является сезонная эпидемия гриппа. Вирус гриппа мутирует и в какой-то момент может появиться его опасный штамм. Дело в том, что вирусная инфекция распространяется довольно быстро. Это может быть мутировавшая версия штамма омикрон гриппа или коронавируса. В любом случае необходимо принять соответствующие карантинные меры. Потому что этот вирус передается воздушно-капельным путем. Его следует вовремя предотвратить и локализовать.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Как отметил наш собеседник, в разных странах мира ведется регулярная работа по выявленным вариантам мутаций.

"Мы живем в глобализированном мире. Мутация коронавируса в локальном месте легко распространяется на другие территории. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения принимаются необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса и его своевременной локализации. Это можно рассматривать как афтершоки пандемии. Другими словами, это признак того, что вирус постепенно подходит к концу", - пояснил доктор медицинских наук.

По его словам, зимой происходит активизация различных вирусных инфекций.

"Пандемию невозможно повернуть вспять. Потому что цепочка заражения разорвана. В других местах, возможно, на какое-то время активизируются вспышки эпидемий. Поэтому следует продолжать соблюдать правила карантина. Мы уже ознакомлены с правилами личной гигиены и карантинного режима. Необходимо мыть руки, носить маску, соблюдать дистанцию и меры дезинфекции", - предупредил наш собеседник.

Профессор подчеркнул, что в настоящее время по миру продолжают распространяться мутации штамма коронавируса омикрон.

"Открытие модульных больниц в Азербайджане показывает, что эпидемиологическая ситуация в стране остается под контролем и уделяется особое внимание дополнительным мерам по предупреждению распространения заболевания", - заключил Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов