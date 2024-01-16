Как смягчить последствия сезонной эпидемии гриппа - профессор Адиль Гейбулла рассказал Day.Az
Одним из десяти факторов, угрожающих здоровью человека, является сезонная эпидемия гриппа. Вирус гриппа мутирует и в какой-то момент может появиться его опасный штамм. Дело в том, что вирусная инфекция распространяется довольно быстро. Это может быть мутировавшая версия штамма омикрон гриппа или коронавируса. В любом случае необходимо принять соответствующие карантинные меры. Потому что этот вирус передается воздушно-капельным путем. Его следует вовремя предотвратить и локализовать.
Об этом в интервью Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.
Как отметил наш собеседник, в разных странах мира ведется регулярная работа по выявленным вариантам мутаций.
"Мы живем в глобализированном мире. Мутация коронавируса в локальном месте легко распространяется на другие территории. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения принимаются необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса и его своевременной локализации. Это можно рассматривать как афтершоки пандемии. Другими словами, это признак того, что вирус постепенно подходит к концу", - пояснил доктор медицинских наук.
По его словам, зимой происходит активизация различных вирусных инфекций.
"Пандемию невозможно повернуть вспять. Потому что цепочка заражения разорвана. В других местах, возможно, на какое-то время активизируются вспышки эпидемий. Поэтому следует продолжать соблюдать правила карантина. Мы уже ознакомлены с правилами личной гигиены и карантинного режима. Необходимо мыть руки, носить маску, соблюдать дистанцию и меры дезинфекции", - предупредил наш собеседник.
Профессор подчеркнул, что в настоящее время по миру продолжают распространяться мутации штамма коронавируса омикрон.
"Открытие модульных больниц в Азербайджане показывает, что эпидемиологическая ситуация в стране остается под контролем и уделяется особое внимание дополнительным мерам по предупреждению распространения заболевания", - заключил Адиль Гейбулла.
Абдул Керимханов
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