В Баку выпадет снег

После нескольких дней умеренной погоды 10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изменение погодных условий, сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого составит 18-23 м/с, временами 25-28 м/с, ночью местами на полуострове возможно усиление ветра до 30-33 м/с. Днем ветер постепенно ослабнет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Вечером временами возможны осадки, в некоторых пригородах с переходом в мокрый снег. По сравнению с предыдущими днями похолодает на 5-8°, ночью и днем будет до 5° тепла.

С 10 января, начиная с горных районов, погода в регионах Азербайджана изменится, ожидается нестабильная погода, до 12 числа прогнозируются переменные дожди, местами мокрый снег, а в горных и предгорных районах - снег. В некоторых регионах (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Балакян-Шеки, Губа-Гусар) осадки будут интенсивными. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горных и предгорных районах до 25-30 м/с.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-10°, в равнинных районах ожидается ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, в горных районах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

В ночь на 11 января в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!