TƏBIB о возможном росте числа заражений COVID-19

После праздников может наблюдаться рост статистики заражений COVID-19.

Об этом сказала руководитель департамента развития медицинских услуг TƏBIB Ягут Гараева, сообщает в понедельник Day.Az.

"В начале года было 7 нерабочих дней, и может случиться так, что после праздников будет отмечен скачок в статистике заражений. Это может быть связано с тем, что население не обращалось в медучреждения в праздничные дни, в те дни не все учреждения работали в обычном режиме, поэтому могут быть проанализированы сразу все поступившие обращения, и в связи с этим возможен рост в статистике заражений", - сказала Гараева.

Она напомнила, что во время пандемии после выходных дней статистика заражений выражалась небольшими цифрами в первый день и высокими во второй день.

Говоря о заболеваемости коронавирусом в мире, Гараева отметила, что часть населения перенесла заболевание COVID-19 не один, а несколько раз, значительная часть населения была вакцинирована.

"В любом случае иммунная система людей распознает этот вирус. Хотя передача вируса ускоряется, его тяжелое течение может наблюдаться только в группах риска. Так обстоит дело со всеми заболеваниями, в том числе с инфлюэнцей. Кто-то переносит ее легко, а кто-то тяжело. Высокая скорость распространения вируса клинически не может привести к тому, что он будет более "агрессивен" в будущем. Скорее, это будет менее распространенное заболевание с более легким клиническим течением", - сказала она.

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