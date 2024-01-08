Еще одно новшество в Баку для велосипедистов

В соцсетях распространилась информация о том, что вдоль велосипедных дорожек, проложенных на улицах и проспектах в центральных частях Баку, будут установлены защитные барьеры.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта, ведомством будут установлены защитные барьеры для обеспечения безопасности велосипедистов.

Напомним, что с декабря прошлого года Агентством начата реализация проекта по прокладке велосипедных дорожек в Баку.

Было отмечено, что начальный этап проекта охватит в основном центральные части города Баку - улицу Истиглалият, проспект Азербайджана, улицу Мирза Ага Алиева, проспект Бюльбюля, улицу Фикрета Амирова и территорию Национального парка (бульвар). Поэтапно велосипедные дорожки будут проложены и на других улицах.

"Уже начата соответствующая работа по разметке. На следующем этапе будут установлены дорожные знаки, а также барьеры безопасности для устранения конфликтных точек (столкновения с автомобилями)", - сказали в Агентстве.

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