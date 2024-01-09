Названо количество пациентов, эвакуированных из Перинатального центра

05:58

В связи с пожаром в Республиканском перинатальном центре эвакуировано около 50 пациентов (новорожденные, беременные и кормящие женщины).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

"Проводится эвакуация пациентов в соответствующее отделение больницы. Новорожденных, беременных и кормящих женщин эвакуируют в другие медицинские учреждения TƏBİB в рамках мер безопасности. На данный момент эвакуировано до 50 пациентов (новорожденные, беременные и кормящие женщины)", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

"1 человек - охранник Республиканского перинатального центра госпитализирован в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в связи с отравлением дымом. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в TƏBİB.

04:47

9 января в 03:35 произошел пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Сообщается, что на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС. Работы по тушению пожара завершены.

Как сообщили в TƏBİB, на место происшествия были привлечены 12 бригад Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

В случае необходимости планируется безопасная эвакуация лиц, находящихся на лечении в больнице. Руководство TƏBİB находится на месте происшествия.

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