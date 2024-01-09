В связи с пожаром в Перинатальном центре была мобилизована полиция

В связи с пожаром в Республиканском перинатальном центре в Баку были немедленно мобилизованы сотрудники полиции и приняты меры безопасности.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, территория была взята под полную охрану, сотрудники полиции приняли активное участие в эвакуационно-спасательных мероприятиях.

В настоящее время место происшествия охраняют сотрудники полиции.

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