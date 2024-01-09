Пожар в Перинатальном центре охватил площадь в 35 квадратных метров

"В 03:26 на горячую линию 112 МЧС поступил звонок о пожаре в родильном отделении больницы на улице Юсифа Сафарова. К месту происшествия были привлечены пожарные бригады. Пожар произошел на четвертом этаже здания на площади 35 кв.м."

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС, полковник Рза Худиев. Он отметил, что пожар в Республиканском перинатальном центре был потушен в короткие сроки:

"Персонал, младенцы и роженицы на 3-м и 4-м этажах здания были эвакуированы. В настоящее время выясняются причины возгорания".

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