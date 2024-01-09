TƏBİB о состоянии младенцев в Перинатальном центре

"Сегодня около 03:35 в здании Республиканского перинатального центра произошел пожар. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС".

Как передает Day.Az, об этом сообщил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов. Он отметил, что в настоящее время проводится эвакуация пациентов:

"Большая их часть была эвакуирована в другие подведомственные TƏBIB предприятия. Один сотрудник был госпитализирован в Токсикологический центр с диагнозом отравление. О состоянии младенцев будет сообщено после завершения эвакуационных работ".

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