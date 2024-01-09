Погибли 4 ребенка в результате пожара в Республиканском перинатальном центре

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Республиканском перинатальном центре.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, МЧС и TƏBİB.

Как сообщалось, пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе г. Баку, был в короткие сроки потушен силами МЧС и МВД, в результате скоординированной и оперативной деятельности соответствующих государственных органов были эвакуированы находившиеся в центре лица.

При участии руководящих должностных лиц Генеральной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, а также проведены необходимые и неотложные следственные действия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 3 человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние стабильное, они будут выписаны домой для амбулаторного лечения.

С глубоким сожалением отмечаем, что в отделении интенсивной терапии новорожденных центра были обнаружены тела 4 детей, проходивших лечение.

По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) УК.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

"Будет обеспечено регулярное информирование общественности о ходе и результатах расследования.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в связи с инцидентом, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в информации.