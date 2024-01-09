Последние данные о состоянии здоровья отравившихся дымом при пожаре в перинатальном центре

Стало известно о состоянии здоровья трех человек, отравившихся дымом при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, министерства по чрезвычайным ситуациям и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку, был потушен в короткие сроки силами МЧС и МВД, в результате скоординированной и оперативной деятельности соответствующих государственных органов находившиеся в центре лица были эвакуированы.

"В ходе предварительного расследования было установлено, что три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается, как стабильное, планируется их выписка домой для амбулаторного лечения", - говорится в совместной информации ведомств.

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