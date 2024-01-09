Названа предварительная причина пожара в Республиканском перинатальном центре

Причиной пожара в Республиканском перинатальном центре стали проблемы с электричеством.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"По предварительной информации, погибшие при пожаре дети получили ожоги. Заключение экспертизы прояснит, стал ли причиной их смерти ожог или они погибли в результате удушья", - отметил генпрокурор.

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