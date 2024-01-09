Завтра в Баку ожидается мокрый снег

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 10 января.

Как сообщили во вторник Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно.

В течение дня временами ожидаются осадки, которые днем местами могут перейти в мокрый снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Сильный северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха ночью и днем составит 3-7 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег, которые в отдельных местах могут принять интенсивный характер. Временами будет туман. Умеренный западный ветер будет периодически усиливаться ночью и утром в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью и днем - 0-5 градусов мороза.

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