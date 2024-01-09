https://news.day.az/society/1628113.html В Азербайджане будут вестись реестры закупочных организаций и договоров купли-продажи
В Азербайджане будут вестись реестры закупочных организаций и договоров купли-продажи
В Азербайджане утверждены "Правила ведения реестров закупочных организаций, договоров купли-продажи и ненадежных поставщиков".
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Данное постановление вступило в силу с 1 января 2024 года.
С полным текстом Правил можно ознакомиться по ссылке.
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