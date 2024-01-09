Начато восстановление деятельности центров занятости на освобожденных территориях Азербайджана
Начато восстановление деятельности центров занятости на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в 2023 году и задачам на 2024 год.
"Были налажены контакты с более чем 250 работодателями, ведущими деятельность на освобожденных от оккупации территориях, до 70-ти из них оказана поддержка в удовлетворении потребности в кадрах", - сказал он.
Аббасбейли отметил, что в 2023 году в городе Физули 16 работодателями было представлено 109 вакансий, в городе Лачин - 200 вакансий.
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