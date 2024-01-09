Начато восстановление деятельности центров занятости на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в 2023 году и задачам на 2024 год.

"Были налажены контакты с более чем 250 работодателями, ведущими деятельность на освобожденных от оккупации территориях, до 70-ти из них оказана поддержка в удовлетворении потребности в кадрах", - сказал он.

Аббасбейли отметил, что в 2023 году в городе Физули 16 работодателями было представлено 109 вакансий, в городе Лачин - 200 вакансий.

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