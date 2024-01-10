https://news.day.az/society/1628172.html Последние данные о погоде
Последние данные о погоде
По информации от 10 января в 00:00, как сообщалось ранее, с вечера 9 января погодные условия в стране изменились, местами усилился северо-западный ветер.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, максимальная скорость ветра достигла 25 метров в секунду в Баку и на Апшеронском полуострове, 18 метров в секунду в Шеки и 16 метров в секунду в Шабране.
В Загатале, Хачмазе, Джейранчеле, Губе прошел дождь, а в горных районах Гаха выпал снег.
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