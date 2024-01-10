В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В городе Ханкенди найдено 10 винтовок, 2 гранаты и большое количество боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в МВД, в г. Ханкенди сотрудниками полиции найдено и изъято 11 гранат, 17 автоматов различных марок, 2 пистолета, 10 винтовок, 12 запалов, 84 магазина, 2 патронной ленты, 12 штык-ножей, 6635 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

Ранее мы сообщали о брошенном армянами оружии и боеприпасах, обнаруженных в Джебраиле.

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