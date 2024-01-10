https://news.day.az/society/1628221.html Изменен скоростной режим на одной из основных дорог
Изменен скоростной режим на одной из основных дорог
В связи с наблюдающейся в настоящее время ветреной погодой ограничение скорости на некоторых полосах на автодороге Зыгский круг - Международный аэропорт Гейдар Алиев снижено до 20 км/ч.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.
"В то же время на всех информационных дорожных табло высвечивается предупреждение "Сильный ветер". Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости", - говорится в сообщении центра.
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