https://news.day.az/society/1628231.html У жителя Евлаха изъяли оружие
У жителя Евлаха изъяли оружие
В результате оперативных мероприятий, проведенных Евлахским РУП, было обнаружено и изъято оружие.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, задержан подозреваемый в незаконном приобретении оружия житель района Илькин Бахшалиев.
В ходе досмотра у него были обнаружены и изъяты один пистолет Макарова, магазин к нему и три патрона.
По данному факту в Евлахском РУП возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
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