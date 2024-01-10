У жителя Евлаха изъяли оружие

В результате оперативных мероприятий, проведенных Евлахским РУП, было обнаружено и изъято оружие.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, задержан подозреваемый в незаконном приобретении оружия житель района Илькин Бахшалиев.

В ходе досмотра у него были обнаружены и изъяты один пистолет Макарова, магазин к нему и три патрона.

По данному факту в Евлахском РУП возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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