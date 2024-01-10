Минздрав Азербайджана обратился к гражданам

Министерство здравоохранения Азербайджана призвало уязвимые группы населения вакцинироваться от кори.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минздрав, в Азербайджане проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия в связи с локальным распространением заболевания корью, которое началось в конце 2023 года и в настоящее время продолжается.

"Анализ сложившейся эпидемиологической ситуации показывает, что наряду с маленькими детьми, также возникают случаи заражения детей старше 10 лет и взрослых. Следует также отметить, что практически все заразившиеся - это люди, которые никогда не были привиты от кори и не переболевшие этим заболеванием.

В связи с локальным распространением инфекции, осложнениями и смертностью от заболевания, согласно действующему в стране графику профилактических прививок, проводится вакцинация детей до 10 лет.

Принимая во внимание важность вакцинации восприимчивых к кори групп населения в возрасте 11-40 лет, министерством здравоохранения Азербайджанской Республики в профилактических целях были закуплены вакцинные препараты и организована их доставка в страну.

Учитывая, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от высококонтагиозной коревой инфекции, министерство здравоохранения еще раз обращается к общественности и призывает указанные уязвимые группы населения пройти вакцинацию против коревой инфекции.

Для вакцинации можно обратиться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлинические услуги детскому и взрослому населению", - говорится в сообщении ведомства.

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