Пенсии повысятся

Повышение пенсий в Азербайджане осуществляется ежегодно и этот год также не станет исключением.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

"В качестве коэффициента индексации трудовых пенсий на текущий год ожидается прогноз в 10,8 процента. Вероятно, эта индексация будет проведена в начале февраля. В феврале расходы на индексацию как за январь, так и за февраль будут выплачены путем добавления к пенсиям граждан", - добавил Г.Мамишов.

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