Пенсионные выплаты выросли

Пенсионные выплаты в Азербайджане в 2023 году увеличились на 781 миллион манатов, или на 16 процентов, и составили 5 миллиардов 726 миллионов манатов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что в прошлом году среднемесячный размер пенсий увеличился на 17 процентов и достиг 436 манатов, а среднемесячный размер пенсий по возрасту, также увеличившись на 17 процентов, составил 467 манатов.

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