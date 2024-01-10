Cоздается частный пенсионный фонд

В Азербайджане подготовлены нормативные документы, касающиеся частного пенсионного фонда.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что в течение месяца проекты будут направлены в соответствующие органы.

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