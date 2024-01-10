https://news.day.az/society/1628270.html Cоздается частный пенсионный фонд
Cоздается частный пенсионный фонд
В Азербайджане подготовлены нормативные документы, касающиеся частного пенсионного фонда.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.
Он отметил, что в течение месяца проекты будут направлены в соответствующие органы.
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