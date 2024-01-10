Завершились выплаты пенсий за январь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

Сегодня завершились выплаты пенсий за январь в городах Баку и Сумгайыте, а также Абшеронском районе.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Отметим, что 8 декабря 2023 года были выплачены декабрьские пенсии в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе, а в регионах - 15 декабря. Также 15 декабря осуществлены выплаты лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

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