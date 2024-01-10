Водитель Prius задержан за распространение наркотиков

Сотрудники отдела борьбы с наркотиками Хатаинского РУП задержали ранее судимого жителя Баку Эльчина Джафарова, 1988 года рождения.

Как сообщили Day.Az в МВД, в управляемом им автомобиле Toyota Prius было найдено и изъято более 10 кг героина.

В ходе расследования выяснилось, что Э.Джафаров под видом оказания услуг такси организовывал незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники Хатаинского РУП задержали еще одного жителя Баку - Джейхуна Аббасгулиева, 1984 года рождения, который тоже занимался незаконным оборотом наркотиков. У него было найдено и изъято около 2 кг марихуаны.

Оба признались, что приобрели найденные у них героин и марихуанучерез граждан Ирана, с которыми познакомились в соцсетях, и передавали спрятанные в различных местах города наркотики отдельным гражданам с целью заработать деньги.

По фактам возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!