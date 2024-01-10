Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к пешеходам в связи с погодными условиями.

Как сообщает Day.Az, в управлении отметили, что быстрое наступление темноты, дождливая и моросящая погода создают ряд проблем, как для пешеходов, так и других участников движения.

"Скользкие дороги, ограниченная видимость существенно влияют на количество ДТП, которые заканчиваются наездом на пешеходов. Кроме того, в большинстве случаев пешеходы недооценивают погодные условия, не соблюдают правила безопасности, переходя дорогу, что приводит к несчастным случаям. Поэтому ГУГДП еще раз обращается к пешеходам и просит их быть внимательными, беспрекословно соблюдать правила дорожного движения", - говорится в информации.

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