Cайт и мобильное приложение Государственного платежного портала прекратили работу

Принимая во внимание, что интернет- и мобильные решения банков и большинства поставщиков небанковских платежных услуг в Азербайджане интегрированы в Государственный платежный портал (ГПП), и учитывая, что с этих площадок можно производить оплату всем обслуживающим организациям, сообщается что деятельность сайта ГПП (https://gpp.az) и мобильного приложения приостановлена.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Центральный банк Азербайджана.

"Осуществлять платежи, которые вы совершаете через сайт и мобильное приложение ГПП, можно через интернет- и мобильные решения банков, а также поставщиков небанковских платежных услуг, интегрированных в этот портал", - говорится в информации.

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