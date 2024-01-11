Названо количество вакцинированных против гриппа в Азербайджане

В течение осенне-зимнего сезона 2023-2024 годов в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), вакцинировано 15 550 человек.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило TƏBİB.

Было отмечено, что инактивированные вакцины против гриппа помогают сезонно защитить детей и взрослых от гриппа, особенно в тех случаях, когда существует высокий риск возникновения осложнений гриппа.

"Граждане, желающие пройти вакцинацию от гриппа, могут обратиться в районные центральные больницы, подведомственные TƏBİB, а также в соответствующие учреждения первичной медико-санитарной помощи, определенные в Баку", - говорится в сообщении TƏBİB.

Отметим, что прививки от гриппа, ввозимые в Азербайджан министерством здравоохранения, произведены в Нидерландах. Эти вакцины соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совета Европы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!